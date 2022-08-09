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Haberler Sarmaşık Hayırlı haberler Şafak'ta

Hayırlı haberler Şafak'ta

9.8.2022

Hayırlı haberler Şafak’ta
İNSANLARIN sevdiklerine ünlü isimler aracılığı ile video mesajı gönderdikleri platformda hayırlı haberlerin müjdecisi Şafak Sezer oldu. Hayranlarının ünlü isimlere özel olarak ulaşmasına olanak tanıyan ve unutulmayacak anlar yaşatmasına vesile olan uygulama, bu kez de yeni bebek müjdesiyle sevindirdi. Platformun en çok ilgi gören isimlerinden başarılı oyuncu Şafak Sezer'e geçtiğimiz günlerde ulaşan mesaj, iki çiftin hayatına renk kattı. Bir sevenine baba olacağı müjdesini veren Şafak'ın diğer mesajı ise bir başka çifte bebeklerinin cinsiyetini açıklamak oldu.
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