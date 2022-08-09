Reynmen lastik patlattı

Rap müziğin başarılı seslerinden Reynmen, Çeşme İmi Beach'de kalabalık bir dinleyici topluluğuna konser verdi. Program öncesi uzun kuyruklar oluşturan ve mekanı dolduran hayranları, tüm şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Mekana gelirken yaşadığı sıkıntıyı sevenleriyle paylaşan Renymen, "Yolda gelirken ailemle birlikte olduğum aracın lastiği patladı. Onu yapmak epey vaktimizi aldı. Şimdi her şey yolunda ve artık hep birlikte eğlenme zamanı" diyerek Çeşme'ye gelebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

4 KEZ BİS YAPTI

Bazı şarkılarını acapella olarak seslendiren Reynmen, yoğun alkış ve ilgi şarkısında "Sahnemiz bitti ama şimdi gidersem bana çok kızarsınız. Zaten benim de bu güzelliği bırakmaya hiç niyetim yok. O yüzden yüksek enerjiyle ayrılalım" diyerek yoğun istek üzerine dört kez bis yaptı. ERCAN AKGÜN