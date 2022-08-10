Şebnem sanat filmine hazırlanıyor

9 gündür Almanya'da olan ve hafta sonu Two Cowboys tarafından düzenlenen 'Summer Fashion Show' defilesi için Çeşme'ye gelen Şebnem Schaefer, gözde tatil merkezinde denize giremeden İstanbul'a döndü. Almanya'nın İzmir'den daha sıcak olduğunu, bu nedenle de denize girip serinleme hayali kurduğunu ifade eden Schaefer, "Denize girme umuduyla gelmiştim ama şu güzelim denizde yüzemedim. Bir dahaki gelişimde inşallah acısını çıkartırım" dedi.

'SON DAKİKA İŞLERİNİ SEVİYORUM'

Bir sanat filminde rol almak için yakında kamera karşısına geçme durumunun olduğunu söyleyen güzel manken, "Aniden gelen bir teklif oldu. Senaryoyu okumam lazım. Eğer içime sinerse imzaları atmak için oturacağız. Son anda gelen bir teklif oldu benim için. Spontane, son dakikada gelen işler genelde çok güzel oluyor. Çok üzerine düşülünce veya uzun vadede görüşmeler yapılınca da olmuyor, enerjisi gidiyor" dedi. ERCAN AKGÜN