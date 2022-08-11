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Haberler Sarmaşık Balayı sonrası tatile devam

Balayı sonrası tatile devam

Temmuz ayında Çeşme’de evlenen başarılı basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin, balayı tatili sonrası rotayı yine gözde turizm merkezine çevirdi

11.8.2022

Balayı sonrası tatile devam

Yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini Çeşme'de görkemli bir düğünle taçlandıran oyuncu Ebru Şahin ile NBA'deki gururumuz Cedi Osman, balayı için gittikleri Yunanistan ve Şeyşeller'den sonra İzmir'e geri döndü. Balayında çektikleri renkli kareleriyle büyük beğeni toplayan ikili Çeşme'de deniz keyfi yaparken görüntülendi.

CEDİ SUYU SOĞUK BULDU
Fun Beach'te denize giren ünlü çift, kısa süre suda vakit geçirdikten sonra şezlonglarına geçti. Soğuk suyu pek sevmeyen Cedi Osman'ın, oldukça üşüdüğü yüz ifadesine yansıdı. Sempatik çiftin tatil boyunca birbirlerine romantik bakışları da dikkatlerden kaçmadı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız basketbolcu sezon öncesi bol bol enerji toplamış görünüyordu. atv'nin Destan dizisindeki rolüyle hayran kitlesini artıran Ebru Şahin ise, bitmeyen balayından memnundu. ERCAN AKGÜN

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