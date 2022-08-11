Yaşamak için zamanla yarışacaklar

YÖNETMEN koltuğunda Ric Roman Waugh'un oturduğu başrollerinde ise Gerard Butler, Morena Baccarin ve Roger Dale Floyd'un yer aldığı Son Sığınak bu akşam atv ekranında izleyiciyle buluşacak. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

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