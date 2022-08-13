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Haberler Sarmaşık Dönüşü muhteşem oldu

Dönüşü muhteşem oldu

13.8.2022

Dönüşü muhteşem oldu
90'LI yılların efsane şarkısı "Dönüşüm muhteşem olacak" ile bir döneme damga vuran besteci-söz yazarı-yorumcu sanatçı Kadir Tapucu uzun bir aradan sonra yeni çalışmalarıyla sevenleriyle buluştu. Sözleri gazeteci yazar Hakkı Yalçın'a bestesi ise Kadir Tapucu'ya ait "Dönüşüm muhteşem olacak" müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Aranjelerde Hatem Tutkuş, gitarda Caner Güneysu, ritmlerde Yaşar Akpençe, kayıt-mix'de Ünal Aşkın yer alırken, çalışma stüdyo Can'da tamamlandı. Prodüktörlüğünü Erol Köse'nin üstlendiği proje dijital platformlarda yerini aldı. "Nefes almak için neden arıyor insan" adlı yeni bir eserini de yayınlayan sanatçı, "Şarkılarım dillerden düşmeyecek yıllardır, olduğu gibi" diye konuştu.

■ ŞENOL KANTÜRK
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