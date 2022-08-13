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Haberler Sarmaşık Sahnede vokalistten destek

Sahnede vokalistten destek

13.8.2022

Sahnede vokalistten destek

ALAÇATI'DA sahne alan Serdar Ortaç, şarkılarını kalabalık bir gecede söyledi. Rahatsızlığı nedeniyle vokalistine ve dansçılarına tutunarak yürüyen Ortaç, mekanı dolduran hayranlarına geçmişten günümüze kadar yayınladığı albümlerinde yer alan çalışmalarını seslendirdi. Dinleyicilerine, "Bugüne kadar çıkardığım parçalardan en sevdiğiniz 5 tanesi hangisi" diye sorunca birçok yanıt alan ünlü popçu, içlerinden seçtiği 5 şarkıyı arka arkaya söyledi. Gecenin sonlarına doğru poptan türkülere geçiş yapan Ortaç ve ekibi, hareketli çalışmalarla herkesi coştururken, hayranlarının üzerine de peçete yağdırdı.

ERCAN AKGÜN

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