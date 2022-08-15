Güzelbahçe’de bardacık coşkusu

GÜZELBAHÇE'DE 9'uncusu düzenlenen Sancar Maruflu Payamlı Bardacık Festivali büyük ilgi gördü. Güzelbahçe Belediyesi, bu yılki festivali İzmir'in sevilen simalarından Sancar Maruflu'nun ismiyle düzenledi. Festivale Çeşme Belediyesi Bando Takımı renk kattı. Ayrıca halk oyunları ve zeybek gösterileri sunuldu. En iyi bardacık yarışmasında ödüller dağıtıldı.



CEVAT Ziya Maruflu, Harun Aygün, Memet Eren, Kutlu Şeran, Murat Kulaç, Erdoğan Atabay, Sibel Önbaş, Levent Alpat ve Özlem Gündem'den oluşan jüri üyeleri, yarışmaya katılan üreticilerin ürünlerini değerlendirdi. Dereceye giren üreticilere ise, altın hediye edildi.

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