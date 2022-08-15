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Haberler Sarmaşık 'Zengin koca istemiyorum’

'Zengin koca istemiyorum’

Metin-Eda Özülkü, Ferda Anıl Yarkın ve Yeşim Salkım’dan oluşan Çılgınlar Kulübü, Bodrum’da sahne aldı. Dikkat çeken bir açıklama yapan Salkım, “Zengin koca istemiyorum, gözleri hep dışarda” dedi

15.8.2022

’Zengin koca istemiyorum’

Doksanlı yılların birbirinden özel isimlerinden oluşan Çılgınlar Kulübü, önceki akşam Bodrum Turgutreis'teki Rammos Otel'in sahnesi Rios'ta harika bir performans sergiledi. Yeşim Salkım, Ferda Anıl Yarkın ve Metin-Eda Özülkü çiftinin oluşturduğu Çılgınlar Kulübü, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.


Sevda- Serda Büyükkoyuncu, Ömer - Özlem Kumova, Elif Kart, Saffet Emre Tonguç gibi cemiyet hayatının ünlü simaları da grubu dinlemeye gelen isimler arasındaydı

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Konuklarına yoğun ilgilerinden dolayı teşekkürlerini dile getiren grup, sahne performanslarıyla gençlere taş çıkarttı. Yeşim Salkım dikkat çeken bir açıklama da yaptı: "Zengin koca istemiyorum, gözleri hep dışarda. Evlilik aşkı öldürüyor." Konukların arasında cemiyet hayatından Evren İnankur, Pelin Akat, Saffet Emre Tonguc, İpek Develi, Serda-Sevda Büyükkoyuncu ve Elif Kart gibi isimler de bulunuyordu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Çılgınlar Kulübü, dinleyicilerinden büyük takdir ve beğeni alarak alkışlarla birlikte sahne performanslarını noktaladılar.


Evren ABDULLAHOĞLU

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