Ortamın havası değişti

EKRANLARIN sempatik yüzlerinden ve komedi yapımlarının başarılı ismi Açelya Topaloğlu, Çeşme tatilinde objektiflere takıldı. Alaçatı sörf merkezinde müzisyen arkadaşı İpek Önder, sahne ve kostüm tasarımcısı İlayda Çeşmecioğlu ve sörfçü Süleyman Atlı ile sohbet eden Topaloğlu, neşeli halleriyle dikkat çekti. Kahkahaların bol olduğu muhabbet sırasında yanlarına gelen dansçı Ozan Aydemir ise ilginç tavırlarıyla olaya başka bir boyut kazandırdı. Bir şeylerden bahsederken durduk yere komik hareketler yapmaya başlayan, ardından da taklalar atan Aydemir'in bu halleri, ortamın havasını değiştirirken arkadaşlarının da gülüşmelerine neden oldu.

ERCAN AKGÜN