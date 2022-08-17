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Haberler Sarmaşık Ünlülerin orman yangını çağrısı

Ünlülerin orman yangını çağrısı

17.8.2022

Ünlülerin orman yangını çağrısı
Türkiye'de her yıl yüzde 90'a yakını insan kaynaklı yaşanan orman yangınlarının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşması için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü, toplumda daha geniş kitlelere ulaşmak için ünlü simaların da desteğini alıyor. OGM'nin farkındalık kampanyasına bu sefer sevilen oyuncu Vildan Atasever, şarkıcı Ömür Gedik, ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan destek geldi. OGM'nin sosyal medya hesapları üstünden video olarak yayınlanan mesajlarda orman yangınlarının sebeplerine dikkat çekere, 'Birlikte Başarabiliriz' ortak mesajını veren ünlüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldılar.
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