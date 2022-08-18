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Haberler Sarmaşık Önce şakalaştı sonra yarış yaptı

Önce şakalaştı sonra yarış yaptı

İbrahim Kutluay, Çeşme’de oğlu Ömer ile birlikte deniz keyfi yaparken görüntülendi

18.8.2022

Önce şakalaştı sonra yarış yaptı

YAZ dönemini Çeşme'de geçiren İbrahim Kutluay, oğlu Ömer ile birlikte The Beach of Momo'da bir kez daha deniz keyfi yaptı. Suyun içinde yürürken bir anda oğlunu iterek şaka yapan baba Kutluay, yüzerek denizin içine doğru ilerledi. Sonrasında yanına gelen Ömer bu şakanın intikamını babasını suyun içine bastırarak aldı.

AÇIK ARA BİRİNCİ OLDU
OĞLUNUN gücü karşısında hem şaşıran hem de gülen İbrahim Kutluay, daha sonra Ömer'in teklifi üzerine yüzme yarışına girdi. Sporcu kişiliği nedeniyle oğlunu geride bırakan ünlü basketbolcu, yarışı açık ara önde bitirdi. Bir süre denizde kalarak serinliğin tadını çıkaran Kutluay, suyun içinde karın kaslarını çalıştıran kardiyo hareketleri yaparak formunu her yerde koruduğunu da göstermiş oldu. Denizden çıktıktan sonra bir arkadaşıyla karşılaşan İbrahim Kutluay, uzunca bir sohbetin ardından locasına geçerek telefon görüşmesi yaptı.

ERCAN AKGÜN

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