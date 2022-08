Daha iyi bir gelecek için ‘İleri Dönüşüm’ sergisi Kalyon Kültür’de

Faaliyet gösterdiği her alanda fayda sağlamayı önceliklendiren Kalyon Holding, azalan kaynakların verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Kalyon Holding, Home Art iş birliği ile hayata geçirdiği 'İleri Dönüşüm Sergisi'nin ön gösterimi Kalyon Kültür'de yapıldı.



BİLİNÇLİ TÜKETİM

Serginin açılışına Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun eşi Reyhan Kalyoncu ve oğlu Murat Han Kalyoncu ile birçok seçkin davetli katıldı. Toplumsal gelişime katkıda bulunma yönünde, doğaya ve doğanın tüm canlılarına duyarlılık bilincini merkezine alan Kalyon Holding, Home Art iş birliğinde hayata geçirdiği 'İleri Dönüşüm Sergisi' de bu yaklaşımın bir ürünü. Sergi ile, sürdürülebilir bir yaşam için kaynakları tüketmeden dönüştürüp, gelecekte de kullanılabilecek tasarım ürünleri ortaya çıkarılabileceğini göstermek ve gezegenin kısıtlı kaynaklarının bilinçli tüketilmesi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Sergi için mimar ve tasarımcılar, ikonik yerel objeleri, inşaat malzemelerini ve neredeyse hiç kullanılmayan nesneleri kullanılabilir eşyalara dönüştürdü. İç Mimar Bade Erkon da, tasarımıyla her şeyin ikinci bir şansı hak ettiğini düşünerek katkıda bulunmak istediğini anlattı.



TASARIMA KATKI

Sergi 31 Ağustos'a kadar haftanın her günü 10.00 - 22.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilir. Home Art dergisinin tasarımcı, mimar ve sanatçılara belli bir ürün vererek farklı bakış açılarına sahip zekâ ürünü tasarımlara imza atılmasını sağladığı bu proje, ülkemizde tasarımın gelişmesine katkıda bulunmak anlamında da önemli bir yere sahip. 'İleri Dönüşüm Projesi'nin ilk ayağı olan sergi, daha geniş bir ürün seçkisi ile Türkiye'nin farklı noktalarında da sanat ve tasarım severlere ulaşacak.

