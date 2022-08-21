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Ünlü çiftten Oğuzhan’a bekarlığa veda gecesi

26 Ağustos’ta Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç’un Çeşme konserinde sahneye çıkan Fettah Can ve Cansu Kurtçu çifti, “Bu gece, Oğuzhan’ın bekarlığa veda gecesi. O, bizim ailemizin bir tanesi” dedi

21.8.2022

Ünlü çiftten Oğuzhan’a bekarlığa veda gecesi

Yaz sezonu boyunca hem tatil hem de sahne çalışmaları için bir ayağı Çeşme'de olan ve 26 Ağustos'ta Demet Özdemir ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç, düğün öncesi son Çeşme konserini Alaçatı Smak'ta verdi.

DAVET EDİLDİLER
Sevilen çalışmalarının yer aldığı repertuarıyla konuklara keyifli bir akşam yaşatan ünlü popçuyu dinlemeye gelenler arasında, Fettah Can ve Cansu Kurtçu çifti de vardı. Programın ikinci yarısında sahneye davet edilen ikili, "Bu gece aslında bizim için Oğuzhan'ın bekarlığa veda gecesi. Bizim ailemizin bir tanesidir o" yorumunu yaptı.

MİKROFONU DEVRALDI
Usta sanatçı Fettah Can, parçaya karar vermekte zorlanınca Oğuzhan Koç, Cansu Kurtçu'yla sohbet etmek için kulise geçerek sahneyi ustaya bıraktı. 2 slow parça seslendiren ve eşiyle Oğuzhan'ın sahneye gelmesini bekleyen Can, "Şu an düğün gecesinin masa düzenini yapıyorlar galiba" esprisini yaptı. Mikrofonu eşinden devralan Kurtçu, hareketli parçalarla herkesi coşturdu.

ERCAN AKGÜN

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