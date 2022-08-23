Birkaç kilo vermeden gitmek yok

Müzik dünyasının gülen yüzü Ziynet Sali, haftasonu Çeşme'de muhteşem bir konsere imza attı. Reges A Luxury Collection Resort & Spa'da sahneye çıkan Sali, Türkçe ve Rumca parçalardan oluşan bir repertuar sundu. Gitarist eşi Erkan Erzurumlu'nun da yer aldığı orkestrasıyla harikalar yaratan sanatçı, enerjisi ve sempatikliğiyle keyifli bir gece gerçekleştirdi.



GECE BOYU DANS ETTİ

Hareketli yapısıyla gece boyunca hem dans edip hem şarkı söyleyen ünlü popçu, "Bu gece birkaç kilo vermeden gitmek olmaz. Oturmak yok, yediklerimizi yakmamız gerekiyor" dedi.



ERCAN AKGÜN



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