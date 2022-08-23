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Haberler Sarmaşık Birkaç kilo vermeden gitmek yok

Birkaç kilo vermeden gitmek yok

Ziynet Sali, Çeşme konserinde enerjisi ile büyük beğeni topladı. Sali, “Oturmak yok, yediklerimizi yakmamız gerekiyor” dedi

23.8.2022

Birkaç kilo vermeden gitmek yok
Müzik dünyasının gülen yüzü Ziynet Sali, haftasonu Çeşme'de muhteşem bir konsere imza attı. Reges A Luxury Collection Resort & Spa'da sahneye çıkan Sali, Türkçe ve Rumca parçalardan oluşan bir repertuar sundu. Gitarist eşi Erkan Erzurumlu'nun da yer aldığı orkestrasıyla harikalar yaratan sanatçı, enerjisi ve sempatikliğiyle keyifli bir gece gerçekleştirdi.

GECE BOYU DANS ETTİ
Hareketli yapısıyla gece boyunca hem dans edip hem şarkı söyleyen ünlü popçu, "Bu gece birkaç kilo vermeden gitmek olmaz. Oturmak yok, yediklerimizi yakmamız gerekiyor" dedi.

ERCAN AKGÜN
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