Karacasu festivale hazır

739 yıldır süregelen Türkiye'nin en eski etkinliklerinden Dedebağı Keşkek Hayrı ile Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali için hazırlıklar tamamlandı.





MEŞHUR KEŞKEK HAYRI

KAracasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, Karacasu Belediyesi tarafından 26-28 Ağustos arasında düzenlenecek festivale tüm vatandaşları davet etti. Karacasu Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali 33. kez kapılarını konuklarına açmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında 739 yıldır süregelen Türkiye'nin en eski etkinliklerinden olup, her yıl on binlerce insanın akın ettiği Dedebağı keşkek hayrında da 740. kez kazanlar kaynayacak. 26 Ağustosta festivalin ilk gününde 16.30'da mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlenecek ve Atatürk büstüne çelenk konularak açılış gerçekleştirilecek. Halk oyunları gösterilerinin ardından, stant ziyaretleri ile gündüz programı son bulacak. 20.30'da Afrodisias Ören'de İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Konseri ile konser programı başlayacak. 27 Ağustos Cumartesi 20.30'da Afrodisias Ören'de İzmir Opera ve Bale Konseri olacak. 28 Ağustos Pazar gününe, Dedebağ Türbesi Mesire Alanı ev sahipliği yapacak. 740. Dedebağ Keşkek Hayrı, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelecek Karacasuluları bir araya getirecek.



Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen



■ RAMAZAN AYDEMİR