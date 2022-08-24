Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 20 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncu, yazar ve ressam Ahmet Civan Canova için tören düzenlendi. Mecidiyeköy Büyük Sahne'deki törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Canova'nın ailesi ve kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Canova'nın hayat hikayesinin okunmasıyla başlayan törende, ustanın röportajlarından, tiyatro ve film sahnelerinden kısa kesitler gösterildi. Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun, rol arkadaşları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş da törene katıldı. Oyuncu Zafer Ergin de son yolculuğunda dostunu yalnız bırakmadı. Oyuncu Metin Belgin'in vedası herkesi duygulandırdı. Törende Kemal Başar, Levent Öztekin ve Hatice Aslan gibi isimler de yer aldı. Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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