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Haberler Sarmaşık Ferman Akgül’den Fuat Güner’e övgü

Ferman Akgül’den Fuat Güner’e övgü

24.8.2022

Ferman Akgül’den Fuat Güner’e övgü
FERMAN Akgül, geçtiğimiz gün Fuat Güner'in ev sahipliğindeki sahneye konuk oldu. Türk müziğin efsane isimlerinden Fuat Güner' ile aynı sahneyi paylaşan Akgül; "Şu an burada olmaktan çok mutluyum. Buraya gelmeme vesile olan Fuat abiye de çok teşekkür ederim. Kendisinden öğrenecek çok şeyimiz var. Gerçekten örnek alınacak bir sanatçı" dedi. Akgül'ün bu sözlerine karşılık veren Fuat Güner ise; "Her zaman hayatım boyunca insanlara faydalı olmak istedim. Gençlerle çalışmaktan her zaman gurur duydum. Sizler bizim geleceğimizsiniz" dedi.
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