Köpekleri için 1000 metrekarelik villa kiraladı

5 senedir yaz tatili ve sahne çalışmaları için Bodrum'a giden şarkıcı Ebru Polat, bu sezon rotayı Çeşme'ye çevirdi. Bodrum'da ve Ürkmez'de evleri bulunan, yakın zamanda Çeşme'den de ev alacağını söyleyen Polat, köpekleri Arthur ve Aris'in rahat etmesi için Alaçatı'da 3 katlı villa kiraladı. Komşuların rahatsız olmaması ve huzurlu bir tatil yapabilmek için bin metrekarelik ev tutan ünlü şarkıcı, her yaz gittikleri yerlerde mutlaka geniş evleri tercih ettiklerini söyledi. Kurt köpeği Arthur'u dolaştırmaya çıkaran Ebru Polat, yakın koruma için eğitilen ve hayli güçlü olan 4 ayaklı dostunu zapt etmekte epey zorlandı. Yolda yürürken kontrolü sağlamaya çalışan güzel şarkıcı, köpeğin gücüyle baş etmeye çalışırken yoruldu.

ERCAN AKGÜN