Yeni projeler yolda

OYUNCU Sarp Apak, eşi Bengisu ve oğlu Güney ile Çeşme tatiline devam ediyor. Yaz sezonunu Alaçatı'da geçiren Apak ailesi, önceki gün çarşıda görüntülendi. Ünlü çift, havanın kötü olması nedeniyle beachlere gitmek yerine bir kafede oturarak ailece zaman geçirmeyi tercih etti. Aile fotoğrafına girmek istemeyen oğulları Güney, yan tarafta durup anne ve babasını izledi. Yeni sezon için yeni projeler olduğunu belirten Apak, "Kısmetse hep birlikte göreceğiz" diyerek ay sonu İstanbul'a döneceklerini söyledi.

DİĞER