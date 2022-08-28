Kenan Doğulu: Bana bağırın!

Kenan Doğulu, bu yazın Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'ndaki ikinci konserini hafta sonu gerçekleştirdi. Binlerce kişinin buluştuğu gecede, bir önceki konserde olduğu gibi oyuncu çift Engin Hepileri ve Beyza Şekerci de vardı. Kenan hayranı olan çift, konserin tüm hareketli parçalarında ayakta dans edip bağıra bağıra eşlik etti. Sahneye ilk başta takım elbise ceketiyle çıkan ve bir süre sonra terlediği için ceketini çıkartıp tişörtle devam eden Doğulu, enerjik yapısıyla hareketli bir programa imza attı. "Hiç Bana Sordun mu" şarkısını söylerken dinleyicilere espriyle karışık öneride bulunan ünlü popçu, "Bir şeylere kızdığınızda, orada burada, sokakta, yolda, evde, işte, ona buna bağıracağınıza şimdi bana bağırın" diyerek hayranlarına derin bir of çektirdi.

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