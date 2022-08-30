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Haberler Sarmaşık Oğluna ‘artist’ dedi barışı yalanladı

Oğluna ‘artist’ dedi barışı yalanladı

30.8.2022

Oğluna ‘artist’ dedi barışı yalanladı
Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, olay yerine koşan ve mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlı hakkında konuştu. Tatlıses'in yanına ilk gelen isimlerden biri oğlu Ahmet Tatlı oldu. Gelişmelerin ardından birbirlerine sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan ikilinin, barıştığı iddia edildi. Oğlu Ahmet Tatlı ile barıştığı yönündeki iddialar hakkında konuşan Tatlıses, iddiaları reddetti. Tatlıses şöyle konuştu: "Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik. Kahvaltıda neredeydi? Hala barış diyor... Artist artist... Geldi, numarasını yaptı gitti."
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