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Haberler Sarmaşık 30 Ağustos’u konserlerle kutladık

30 Ağustos’u konserlerle kutladık

1.9.2022

30 Ağustos’u konserlerle kutladık

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı pek çok yerde coşku ile kutlandı. İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Fatih Erkoç ve Ahmet Baran sahne alırken Kültürpark Çim alanda ise Zeynep Bastık hayranları ile buluştu.

Manisa'da ise Yunusemre Belediyesi'nce düzenlenen, Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları kapsamında sevilen sanatçı Mustafa Ceceli, unutulmaz bir konser verdi. Binlerce hayranının akın ettiği konserde Ceceli, birbirinden güzel şarkılarıyla Zafer Bayramı coşkusunu doruğa çıkardı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 30 Ağustos coşkusuna ortak olan isim Pinhani oldu.

Denizli'de ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl coşkusu Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Fatma Turgut konseri ile kutlandı.

■ CÜNEYT HASÇELİK/ ADEM ÜLKER/ SEBAHATTİN ALP

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