Oyuncaklarla başı belada

Yaz dönemini ailesiyle birlikte Çeşme'de geçiren ve farklı mekanlarda sahne alan Fettah Can, bu kez de Alaçatı Smak'da performans sergiledi. Şarkılarıyla birlikte onların ortaya çıkış hikayelerine de yer veren Can, muhteşem bir geceye imza attı. BEYLER SÖNÜK KALDI

Parçalarını söylerken kadın hayranlarının daha fazla eşlik ettiğini fark eden sanatçı, "Ne varsa hanımlarda var. Beyler bu gece biraz sönük kaldı" yorumun yaptı. Alaçatı'daki yazlıklarından taşınmaya başladıklarını dile getiren Can, "Bu akşam evi boşaltıyoruz. Bizim 5 yaşındaki ikizler, geçen hafta döndü İstanbul'a. Oyuncaklarını getirmemi istediler. Bugün saatlerce onlarla uğraştım. 6 kutu oyuncak çıktı" açıklamasını yaptı. Fettah Can, gece sonunda dinleyenlerde tam not aldı.

MOSSOʻDAN 200 SELFİE

Çeşme gecelerinde eğlenceli programlara imza atan Melek Mosso, bir kez daha Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Güçlü sesinin yanı sıra güler yüzlü kişiliğiyle de beğenilen Mosso, enerjik yapısıyla keyifli bir gece gerçekleştirdi. Gecenin sonlarına doğru masaları dolaşan ünlü popçu, bir yandan konukların arasında şarkı söyledi bir yandan da onlarla fotoğraf çektirdi. Mekan içinde yürürken yoğun bir ilgiyle karşılaşan Mosso, 200'den fazla hayranıyla selfie çektirdi

ERCAN AKGÜN