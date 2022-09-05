Modellerin hayali uçan halı

Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği'ne katılan ünlü mankenler Simge Tertemiz, Ece Gürsel ve Gizem Özdilli, uçan halıyla ilgili hayallerini açıkladı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 22. kez gerçekleştirilen şenlik kapsamında, "Yağcıbedir'den Modaya Yolculuk" defilesi yapıldı. Meral Kaplan'ın sunuculuğunda Özdilli, Gürsel ve Tertemiz gibi ünlü modellerin yer aldığı defile, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan poyumda gerçekleştirildi. Defile sonrası basın mensuplarına konuşan Gizem Özdilli, "Uçan halım olsaydı, uçak fiyatlarına gelen zamlar beni hiç zorlamazdı" dedi. Simge Tertemiz, "Eğer uçan halım olsa, İstanbul trafiğiyle uğraşmak zorunda kalmazdım" derken, Ece Gürsel ise "Ben yay burcuyum. Seyahat etmeyi çok sevdiğim için her yere uçan halımla giderdim" diye konuştu.



MUSTAFA ŞAHİN TASARLADI

Yağcıbedir'e özgü 'Hayat Ağacı', 'Yıldız Dönüşü' ve 'Eli Belinde' başta olmak üzere çok sayıda motifin yer aldığı kıyafetler, çoban stilist Mustafa Şahin ile Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi'nde görevli kadınlar tarafından 11 ayda tamamlandı. Kadınların istihdamına katkı amacıyla düzenlenen defilede 3 bin yıllık Yağcıbedir motiflerini içeren 15 kıyafet sergilendi.





YAVAŞ: HİKAYELER ÖNEMLİ

Moda gösterisinin ardından Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, şenlik kapsamındaki en iyi etkinliğin defile olduğunu söyleyerek, "Bunlar makine işi değil, el emeği göz nuru. Rengi, deseni her şeyin bir hikayesi var. Hayatı anlamlandırmak için giydiğinizin, yediğinizin, içtiğinizin mutlaka hikayesi olsun" dedi. Yağcıbedir'in üç binlik yıllık desenlerini Osmanlı kumaşıyla harmanladıklarını belirten stilist Mustafa Şahin de muhteşem bir ekiple güzel bir defileye imza attıklarını söyledi.