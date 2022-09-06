Akalın düştü kalktı gönülleri kazandı

UŞAK'IN kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında sahne alan Demet Akalın'ı binlerce hayranı yalnız bırakmadı. Bir ara izleyicilerin yanına inen şarkıcı yeniden sahneye çıkarken ayağı takılarak düştü. Eşi Okan Kurt'un pansuman yaptığı Akalın, sonrasında konserini sürdürürken, 'Uşak Gazisi' olduğunu söyledi. Akalın'ın sevilen şarkılarına hayranları da eşlik etti. Her yaştan seveninin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan ve hepsiyle öz çekim yapan Demet Akalın, duygusal ve hareketli şarkılarıyla meydanı dolduranlara kurtuluş coşkusunu yaşattı.

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