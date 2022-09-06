Atv’nin yeni dizileri ekrana bağlayacak

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en iyi yapımları izleyicileriyle paylaşan atv, yeni yayın dönemine güzel bir giriş yaptı. atv'nin dizi oyuncularını bir araya getirdiği tanıtım filmi ise 2 gün önce ekrana geldi ve büyük beğeni topladı. Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene devam dizileri kadar yeni yayın döneminde tanışacağımız dizileriyle de izleyicileri ekrana bağlayacağını gösterdi. Reyting rekorları kıran dizilerin yer aldığı tanıtım filmi, ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu. Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki stüdyolarda gerçekleştirilen yeni sezon tanıtım filmi yine çok renkli, yine çok çarpıcıydı...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KLASİĞİ

Gündüz kuşağının yıllardır vazgeçilmezleri arasında yer alan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ile "Esra Erol'da" programlarının yanı sıra, yeni formatıyla izleyicilerden tam not alan Derya Taşbaşı'nın sunduğu 'Mutfak Bahane', geçtiğimiz günlerde yeniden seyircileriyle sezona merhaba dedi.

EFSANE İSİMLERİ İZLEMEYE DEVAM

Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri 'Kuruluş Osman', 'Yalnız Kurt' ve 'Kardeşlerim' hayranlarının merakla beklediği yeni bölümleriyle yeni yayın sezonunda da ekranlarda olacak. Yaz sezonunda başlayan ve çok sevilen dizi 'Gül Masalı', yine kendi gününde kaldığı yerden devam izleyiciyle buluşacak. Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular, yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', yenilenen para ödülleriyle yarışmacılara daha çok kazandıracak. Gündemin nabzını tutan canlı bağlantılarıyla ve yayınlarıyla haberin merkezi yine atv olmaya devam edecek. Milyonların izlediği dizilerin setlerinden haberlerin yer aldığı 'Dizi TV' ise yine çok konuşulacak.

VAHİDE PERÇİN HAYRAN BIRAKACAK

Yeni sezonun üç yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', 'Aldatmak' ve 'Bir Küçük Gün Işığı' ise ilk kez atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı. Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak 'Aldatmak' dizisinin başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu paylaşacak. 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil yer alıyor. Tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan 'Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alan Berk Oktay ve Seray Kaya'nın başrollerini paylaştığı 'Bir Küçük Gün Işığı' ise yine bu sezona damga vuran diziler arasında yerini alacak.