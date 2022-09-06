Menemen’de yıldızlar geçidi

MENEMEN'İN düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü, belediyenin düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak.

7 Eylül Çarşamba akşamı Ali Kınık ve İrem Derici Cumhuriyet Meydanı'nda, 8 Eylül Perşembe akşamı Oğuz Aksaç ve Koray Avcı Kent- 2'de, Menemen'in 100'üncü Kurtuluş Günü'nde ise Funda Arar, Cumhuriyet Meydanı'nda verecekleri konserlerle coşkuyu yaşatacaklar.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, kurtuluşun 100'üncü yılına yakışacak bir program hazırladıklarını söyleyerek herkesi davet etti.

BAŞKAN'DAN ZAFER VURGUSU

Başkan Pehlivan, "Menemenimizin düşman işgalinden kurtuluşunun bir asırlık yıldönümünü, bu yıl çok daha coşkulu bir şekilde kutlamak istedik. Çünkü 9 Eylül, Türk milletinin 'Zafer' günüdür. Kurtuluşumuzun dünyaya vurulmuş 100 yıllık mührüdür" dedi.