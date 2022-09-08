Milli Mücadele’nin 100. yılı ve 9 Eylül özel etkinliklerle İSTİNYEPARK İZMİR’de

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentin dört bir yanında gerçekleşen kutlamalar İstinyePark İzmir'de de coşkuyla yaşanacak. Milli mücadelenin 100. yıl dönümü nedeniyle İzmir ve Ege Bölgesi'nin alışveriş, yeme içme ve eğlence durağı İstinyePark bir dizi kutlama etkinliği düzenliyor.

MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK

"İzmir'i sevgiyle kutla!" sloganıyla düzenlenen etkinliklerin ilki ünlü müzik grubu Tin Pan Türkiye konseri olacak. 9 Eylül Cuma günü saat 15:00- 15:30'da Food Court Alanı 2. Kat, 16:00-16:30'da İstinye Pazarı -1. Kat, 17:00- 18:00'de ise Ana Etkinlik Alanı -1. Kat'ta gerçekleşecek konserler eğlenceli anlara sahne olacak. Şarkıcı Jesse Selengut önderliğinde 2008 yılından beri önemli dans festivalleri, oteller, restoranlar ve özel gecelerde sahne alan grup dinleyicilere enerjik tarzı ile zamanda yolculuk yapacağı bir müzik şöleni yaşatacak.

GÜRKAN'LA TARİHİ SÖYLEŞİ

KUTLAMALAR kapsamındaki ikinci etkinlik ise ünlü tarihçi, yazar ve içerik üreticisi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın söyleşisi ve imza günü olacak. 10 Eylül Cumartesi günü Emrah Safa Gürkan ile 100. Yıl Zafer Yolu söyleşi/imza günü etkinliği 15:00-18:00 saatleri arasında Ana Etkinlik Alanı -1. Kat'ta gerçekleşecek. Emrah Safa Gürkan ile İzmir'in tarihi, tarihte İzmir ile ilgili ilginç bilgiler ve genel tarihi bilgiler hakkında bir söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşide aynı zamanda katılımcıların sorularını da cevaplayacak olan Emrah Safa Gürkan etkinlik sonunda katılımcılar ile fotoğraf çekilip kitaplarını imzalayacak. 100. yıla özel bu etkinlikleri sakın kaçırmayın!