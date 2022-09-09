Esra Erolʻda bir kavuşmaya daha imza atıldı

ATV'DE hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 34 yaşındaki Sümeyye Demirkapı velayeti kendisinde olan 3,5 yaşındaki oğlunu eski eşi Mustafa Demirtaş'ın kaçırdığını söyleyerek yardım istedi. Sümeyye Demirkapı, "Baba evinde doğum yaptım. Babası oğlumu 40 günlükken görmeye geldi. Sonra boşanmaya karar verdik ve boşandık. 3 defa oğlumu kaçırdı" dedi. Erol, 81 gündür evladını görmeyen Sümeyye Demirkapı'nın elinden tuttu ve çocuk 24 saat içinde bulundu.

81 GÜN SONRA

EVLADINA kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne, "Size çok teşekkür ederim" diye konuştu.