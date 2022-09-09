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Haberler Sarmaşık Kınık Hasat Festivali için gün sayıyor

Kınık Hasat Festivali için gün sayıyor

9.9.2022

Kınık Hasat Festivali için gün sayıyor

İZMİR'İN Kınık ilçesinde, Hasat Festivali ve Kurtuluş Günleri, 10-15 Eylül tarihleri arasında bu yıl 6'ncı kez düzenlenecek.

Hazırlıkları süren festival süresince çeşitli etkinliklerin yanı sıra her gün bir konser olacağını belirten Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, tüm İzmirlileri festivale davet etti. Etkinliklerin de düzenleneceği festivalde Kıraç, Ankaralı Ayşe, Ali Kınık, Zakkum konser verecek. 15 Eylül'de de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Kapanış konserinde ise Muazzez Ersoy sahne alacak.

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