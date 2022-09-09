Torbalı’da Melek Mosso’lu kutlama

TORBALI'NIN işgalden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Torbalı Belediyesi'nin düzenlediği 7 Eylül Kurtuluş Şenliklerine ilgi yoğun oldu. İlk olarak Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Daha sonra kutlama programı düzenlendi.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞANDI

DÜZENLENEN kortejin hemen ardından ise ünlü sanatçı Melek Mosso Torbalılılar ile buluştu. Mosso, on binlerce kişinin katıldığı konsere söylediği şarkılar ile gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Mosso, "Torbalı'nın kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Bu önemli günde sizlerin karşısına beni çıkardığı için Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'e ve Torbalı Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi. Belediye Başkanı Mithat Tekin ise, "Değerli sanatçımız Melek Mosso'ya çok teşekkür ederim. Kurtuluşumuzun 100. yılı kutlu olsun" dedi.