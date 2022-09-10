atv 29 yaşında

9 Eylül 1993 tarihinde yayın hayatına başlayan Türk televizyonlarının lider kanalı atv, 29. yaşını doldurdu. 29 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan bir televizyon olmayı başardı.

YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ

Yenilikçiliğini dijital mecralardaki stratejisiyle gösteren atv, dijital platformlarda en çok takip edilen, en çok izlenen, en çok beğenilen kanal olarak birçok ilke ve başarıya imza attı. atv içerikleri, Türkiye'nin yanı sıra Arapça, İspanyolca başta olmak üzere birçok dilde ve ülkede dijital platformlarda çok büyük ilgi görüyor.

EFSANE DİZİLER

Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımında ve sevilmesinde büyük etkisi olan atv dizileri, yurt dışı satışları ve yayınlandığı ülkelerdeki izlenme oranlarıyla da başarısını sürdürüyor. atv, yayınladığı dizilerle hem birçok ödülün sahibi oluyor hem de izleyicinin büyük ilgisi ile unutulmayanlar arasına yer alıyor.

MILYONLARI EKRANA KILITLIYOR

KURULUŞUNDAN başlayarak "Dizi atv'de izlenir" mottosuyla bütünleşen atv, hepsi birer klasik haline dönüşmüş dizilerine yenilerini eklemeye devam ediyor. atv dizilerinin hepsi kültürel değerlerimizden yola çıkarak, toplumsal bellekte kendine önemli bir yer ediniyor ve hatırasını yıllarca koruyan efsanelere dönüşüyor. Geçtiğimiz senelerin şampiyonu, milyonları ekrana kilitleyen atv, yeni sezonda da izleyiciyi yine ekran başında tutmaya devam edecek!