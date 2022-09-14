Başarılı sarkıcı Deniz Toprak dinleyiciden tam not aldı

Başarılı şarkıcı Deniz Toprak uzun süredir üzerinde çalıştığı "Sevebilseydin" adlı eseri seslendirerek sevenleri ile buluşturdu. Bir zamanlar Ferdi Tayfur'un sesinden dinledigimiz "Sevebilseydin" adlı eserin sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a bestesi Hakan Kumru'ya ait. Düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı eser güzel ve başarılı şarkıcı Deniz Toprak'ın farklı yorumuyla çok sevildi. Parça, hem radyolarda hem de dijitalde çalmaya başlanması ile çok kısa sürede dinlenme rekorları kırarak son günlerin en çok dinlenen şarkıları arasına girdi.

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