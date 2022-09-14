  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Başarılı sarkıcı Deniz Toprak dinleyiciden tam not aldı

Başarılı sarkıcı Deniz Toprak dinleyiciden tam not aldı

14.9.2022

Başarılı sarkıcı Deniz Toprak dinleyiciden tam not aldı
Başarılı şarkıcı Deniz Toprak uzun süredir üzerinde çalıştığı "Sevebilseydin" adlı eseri seslendirerek sevenleri ile buluşturdu. Bir zamanlar Ferdi Tayfur'un sesinden dinledigimiz "Sevebilseydin" adlı eserin sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a bestesi Hakan Kumru'ya ait. Düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı eser güzel ve başarılı şarkıcı Deniz Toprak'ın farklı yorumuyla çok sevildi. Parça, hem radyolarda hem de dijitalde çalmaya başlanması ile çok kısa sürede dinlenme rekorları kırarak son günlerin en çok dinlenen şarkıları arasına girdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA