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Haberler Sarmaşık Bir efsane geri dönüyor: Çeşme Festivali

Bir efsane geri dönüyor: Çeşme Festivali

14.9.2022

Bir efsane geri dönüyor: Çeşme Festivali
1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran, ülkemizin efsane müzik festivalleri arasında yer alan Çeşme Festivali, "Müzik & Kültür Duraklarıyla" yeniden hayata geçiyor.

TEMA: BALKANLAR
Bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında Çeşme Belediyesi tarafından yeniden hayat bulacak olan Çeşme Festivali, Çeşme Yarımadası'nda büyük bir heyecanla ve zengin bir programla gerçekleşecek. Festivalin bu yılki teması "Balkan Günleri" olacak. 'Balkan Günleri' teması ile birbirinden değerli isimlerin ve grupların sahne alacağı festival, tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapıyor olacak. Çeşme'nin birçok noktasında gün boyu devam eden etkinlikleri takiben her akşam ünlü isimlerin yer aldığı dev bir konser yer alıyor.

ÜNLÜ İSİMLER GELECEK
Balkanlar'dan esintiler bulunan programda müzik grupları, söyleşiler, sergiler ve belgesel gösterimleri ile workshoplar düzenlenecek.
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