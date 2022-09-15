Festival coşkusu her yeri sardı

KINIK Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Hasat Festivali'nin 3. gününde Ayşe Dinçer sahne aldı. Kınık Belediyesi tarafından 6'ncısı düzenlenen Hasat Festivali'ne 3. gününde, Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

YERİNDE DURMADI

BAŞKAN Doğruer, "Kınıklılar her şeyin en iyisine layık, gölünüzce eğlendiğiniz bir gece olmasını temenni ediyorum" dedi. Ankaralı Ayşe, birbirinden hareketli şarkılarını söyledi. Kendisini fahri Kınıklı olarak tanıtan sanatçı konser boyunca, şarkılarını halkın arasında seslendirdi. Sevilen sanatçıyı Kınık köyleri ve çevre ilçelerden dinlemek için gelen müzikseverler yerlerine oturamadı. Yaklaşık 2,5 saat sahneden kalan sanatçı oynadı oynattı.

SAHNEYE DAVET ETTİ

GECENİN bir diğer sürprizi ise sanatçı tarafından Berkant Yıldırım'ın sahneye davet edilmesi oldu. Kınık Belediyesi'nde fahri zabıta olarak görev yapan ve ilçe halkının adeta sevgilisi olan down sendromlu Berkant Yıldırım'ın davula olan ilgisine kayıtsız kalamayan sanatçı, Berkant'ı sahneye davet etti. Berkant'ın mutluluğu, konser alanını dolduran ilçe halkını sevince boğdu.