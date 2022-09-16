Ben Bu Cihana Sığmazam ekran yolculuğuna başlıyor

20 Eylül Salı akşamı atv'de başlayacak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' 1. bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtım izleyici tarafından büyük beğeni topladı. 15 yıl önce öldü gösterilen ve Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla okendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.

AKSİYON VE MACERA DOLU

MACERA sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide öne çıkan tutkulu aşklar dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor. Proje tasarımını Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.