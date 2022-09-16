İzmir’de karnaval havasında Ahi Festivali

Ahilik Haftası, İzmir'de kutlandı. Konak Meydanı'nda halka açık ikramlar ve renkli etkinlikler büyük beğeni topladı. Saat Kulesi çevresine kurulan ve eski - yeni mesleklerin sergilendiği Ahi Çarşısı, Şeker Ağa rolü ile tanınan Yüksel Ünal ile Bizimkiler dizisinin Galip'i Mehmet Gülerbaşlı'nın rol aldığı Şed Kuşatma Töreni'nin tiyatral sunumu büyük ilgi topladı.

Vatandaşlara lokma, şerbet, macun ve pilav dağıtıldı. Çocuklara Ahi balonları şişirildi, çeşitli ikramlar yapıldı. Çelenk koyma töreni, İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretleri ile başlayan ilk gün programı çok renkli etkinliklerle devam etti.

TARİHİ BİR GÜN YAŞANDI

Kemeraltı tarihi günlerinden birini yaşadı. Abacıoğlu Hanı'ndan Konak Meydanı'na düzenlenen kortej yürüyüşü ve esnaf ziyaretleri yapıldı. Kortej yürüyüşü çarşıda karnaval havası yarattı. Bando ve canlı heykellerin öncülük ettiği korteje halktan katılımlar oldu. Yılın Ahi'si lokantacı İbrahim Çelik'e, Yılın Kalfası oto tamircisi Burhan Ceylaner'e ve Yılın Çırağı kuyumcu Tolga Aksoy'a özel kıyafetler giydirildi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, yaşadıkları coşkuyu İzmirlilerle paylaşmak istediklerini söyledi.

15 Eylül'de Dikili'de de etkinliklerin süreceğini hatırlatan Zekeriya Mutlu, "Ahilik, sıkı sıkıya sarılmamız gereken bir esnaf geleneğidir" dedi. İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Vali Vekili Hulusi Doğan da katılımcıları selamlayarak, düşüncelerini dile getirdi.

KATILIM YOĞUN OLDU

ETKİNLİK ve törenlerde İzmirli esnaf sanatkarları Vali Vekili Hulusi Doğan, Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, İzmir Milletvekili Musavvat Dervişoğlu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, EGEV Başkanı ve İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi Umdular, İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, Ticaret İl Müdürü Çağrı Ergünen ve Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin yalnız bırakmadılar.