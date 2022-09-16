Yeni Asır’a 3 ödül birden

TÜRKİYE'NİN en köklü gazetesi Yeni Asır, üç ödüle birden layık görüldü. Ödüllerden biri Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen haber yarışmasında Tolga Tekin'e verilirken, diğer 2 ödül ise 20 Eylül Salı günü İzmir'in en iyilerinin seçildiği törenle yine Tolga Tekin'e ve Melih Demirtaş'a verilecek. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen ve birçok gazetecinin katıldığı yarışmada Yeni Asır Gazetesi Muhabiri Tolga Tekin'e jüri özel ödülü verildi. "Atatürk'ün Dürbün Kılıfı Ona Emanet" konu başlıklı haberi ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Tolga Tekin, ödülünü İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'dan aldı.

İZMİR'İN EN İYİLERİ

Öte yandan 20 Eylül'de Rolpar Grup ana sponsorluğunda bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Altın Ege Ödülleri'nde de İzmir'in en iyilerine ödül verilecek. Burada da Yeni Asır Gazetesi çalışanları Tolga Tekin ve Melih Demirtaş ödül alacak. İş, sanat, spor ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin buluşacağı, onur ve başarı ödüllerinin takdim edileceği gece Özge Ulusoy'un sunumu ile taçlandırılacak.