Ajda Çeşme’de izdiham yarattı

GÜZELLİĞİ ve sesiyle yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan, İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de verdiği konserde bir kez daha kendisini izlemeye gelenleri mest etti. İki saat boyunca sahnede kalan ve seslendirdiği şarkılar kadar enerjisiyle de hayranlık uyandıran ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda adeta izdihama yol açtı. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını sevenleriyle bir ağızdan söyleyen Ajda Pekkan, konserinde hem duygusal hem de hareketli şarkılarına yer verdi.

SAATLERCE ÖNCE GELDİLER

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, belediyenin düzenlediği 'düşman işgalinden kurtuluşun 100. yılı kutlamaları' kapsamında sahne alan Ajda Pekkan büyük ilgiyle karşılandı. Binlerce kişi ücretsiz olarak düzenlenen konserde Ajda'yı canlı dinlemek için adeta saatlerce önceden Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nu doldurmak için izdiham yarattı. Hiç boş koltuğun kalmadığı etkinlikte bazı vatandaşlar içeriye giremezken, yüzlerce kişi de ünlü sanatçıyı ayakta dinledi.

HAYRANLARIYLA SÖYLEDİ

TARİHİ bir gecenin yaşandığı Çeşme'de, kurtuluşun 100. yılını sevenleriyle birlikte kutlamaktan dolayı onur duyduğunu dile getiren Ajda Pekkan, gördüğü ilgi karşısında duygularını gizleyemedi. Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte büyük ve coşkulu bir kalabalığa şarkı söylemekten mutluluk duyan Pekkan, birçok şarkısını da Çeşmelilerle birlikte seslendirdi.

PERFORMANSI HAYRAN BIRAKTI

Sahnede şarkıları kadar performansıyla da parmak ısırtan Ajda Pekkan'a, binlerce İzmirli hayranı vokallik yaptı

ERCAN AKGÜN