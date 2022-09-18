THY’nin New York’taki sergisine büyük ilgi

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu, 'Connect' adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Önceki gün seçkin fotoğraf koleksiyonundan oluşan serginin açılışı, Türkiye'nin dünyadaki en önemli diplomatik merkezlerinden biri olan ve New York'ta açılan Türkevi'nde yapıldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin tarihinin birçok yönden insanlığın tarihi olduğunu kaydederek, "ABD'ye 30 yılı aşkın bir süre önce uçmaya başlayan Türk Hava Yolları ailesi önümüzdeki yıl 90. yılını kutluyor olacak. Kurulduğumuz günden bu yana en önemli misyonlarımız arasında kıtalar arasında köprü kurmak, ülkeleri birbirine bağlamak ve toplumları birleştirmek bulunuyor" dedi.

Etkinlikte Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu da yer aldı.