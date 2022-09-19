Haluk Levent’ten muhteşem konser

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinin düşman İşgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle rock yıldızı Haluk Levent konseri düzenlendi.



ONBİNLERCE KİŞİ KATILDI

CUMHURİYET Meydanında düzenlenen konserini onbinlerce Bandırmalı izledi. Haluk Levent; Düşündürdü Yine Beni Gözlerin, Elfida, Çemberimde Gül Oya, Aşkın Mahpushane, Bir Yarim Olsun İsterdim, Ben Bu Gece Ölmezsem ve Yollarda Bulurum Seni gibi birbirinden değerli şarkılarını onbinlerle birlikte söyleyerek Bandırmalılara muhteşem bir gece yaşattı. Haluk Levent konser sonrasında tüm Bandırmalılara kendisini dinlemeye geldiği için teşekkür etti. Konserde Haluk Levent'e katılımlarından dolayı Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun teşekkür ederek çiçek ve Son Kurşun Abidesi görünümlü plaketi

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