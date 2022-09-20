Macera başlıyor

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu ve Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş senaryosuyla Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam 20.00'da ilk bölümüyle atv ekranında başlıyor.

BAŞLAMADAN REKOR KIRDI

Merakla beklenen dizi dijitalde de rakip tanımıyor. Tanıtım bölümlerinin yer aldığı Instagram sayfası, 100 binin üzerinde takipçiye ulaşarak rekora imza attı. Macera ve aksiyon dolu dizide, 15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giden, Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir.

ŞEHRİN SAHİBİ GERİ DÖNDÜ

Yalnızca aileyi değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız eder. Cezayir, şimdi hem on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek hem de CIA'in tuzaklarından ailesini korumak zorundadır.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

DİZİDE, Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.