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Haberler Sarmaşık Eski aşkı Hadise’ye karşı

Eski aşkı Hadise’ye karşı

Hadise’nin büyük aşk yaşadığı Sinan Akçıl, sanatçının boşanma davası açtığı eşi Mehmet Dinçerler’i savundu. Akçıl, “Her duyduğunuza inanmayın” dedi.

21.9.2022

Eski aşkı Hadise’ye karşı
Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz Mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Bir dönemler Hadise ile doludizgin bir aşk yaşayan Sinan Akçıl, eski sevgilisinin boşanma olayına dahil oldu. Hadise'ye hediye edilen 3,5 milyonluk yüzüğün geri istendiği sorulunca Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıkarak "Öyle bir şey olmamıştır. Mehmet öyle bir çocuk değil, Her duyduğunuza inanmayın" yanıtını verdi.
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