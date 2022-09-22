Cuck Norrıs Efes’te hacı oldu

EGE Denizi'nde yat ile tatil yapan Hollywood'un aksiyon yıldızı Chuck Norris, bu gün sabah saatlerinde Kuşadası açıklarına demir attı.

GÜMÜŞ TAKI ALDI

FİLİKA ile karaya çıkan ünlü sanatçı, özel bir minibüs ile önce Meryemana Evi'ne götürüldü. Burada hacı olan Norris daha sonra Efes Antik Kenti'ni gezdi. Efes girişindeki çarşıda gezen Norris, kendisini tanıyıp hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin talebini geri çevirmedi. Çarşı'da gümüş satan dükkana giren Norris, kendisi ve sevdikleri için gümüş takılar aldı. Akşam saatlerinde Kuşadası'ndan demir alacak olan teknesiyle Türkiye kıyılarında 3 gün daha tatil yapacağı öğrenildi.

■ İBRAHİM UZUN