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Haberler Sarmaşık Alkolü fazla kaçıran Nejat kavga çıkardı

Alkolü fazla kaçıran Nejat kavga çıkardı

23.9.2022

Alkolü fazla kaçıran Nejat kavga çıkardı
İSTANBUL Asmalımescit'te bir mekanda kız arkadaşıyla eğlenen oyuncu Nejat İşler, yine alkolü fazla kaçırdı. Mekandaki bir erkeğin kız arkadaşına saygısızlık yaptığını öne süren İşler'in, söz konusu kişiye uçarak yumruk attığı iddia edildi. Bir anda ortalığın karışmasıyla mekanda çığlıklar yükseldi. 50 yaşındaki aktör, sinirlendiği kişiyi yere yatırıp yumruklamaya devam etti. Mekan görevlilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Nejat İşler, dövdüğü kişinin mekandan atılmasının ardından eğlencesine devam etti.
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