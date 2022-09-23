Alkolü fazla kaçıran Nejat kavga çıkardı

İSTANBUL Asmalımescit'te bir mekanda kız arkadaşıyla eğlenen oyuncu Nejat İşler, yine alkolü fazla kaçırdı. Mekandaki bir erkeğin kız arkadaşına saygısızlık yaptığını öne süren İşler'in, söz konusu kişiye uçarak yumruk attığı iddia edildi. Bir anda ortalığın karışmasıyla mekanda çığlıklar yükseldi. 50 yaşındaki aktör, sinirlendiği kişiyi yere yatırıp yumruklamaya devam etti. Mekan görevlilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Nejat İşler, dövdüğü kişinin mekandan atılmasının ardından eğlencesine devam etti.

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