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Haberler Sarmaşık Çeşmeliler Balkan müziğiyle coştu

Çeşmeliler Balkan müziğiyle coştu

24.9.2022

Çeşmeliler Balkan müziğiyle coştu
1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran, ülkemizin efsane müzik festivalleri arasında yer alan Çeşme Festivali, büyük bir coşkuyla başladı. Bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında "Balkan Günleri" temasıyla Çeşme Belediyesi tarafından yeniden hayat bulan olan festivalde, birbirinden değerli isimler ve gruplar sahne alıyor. Ayrıca festivalde, tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapılıyor. Festivalin ilk gününde Mehmetçik Parkı'ndan başlayarak, Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren festival korteji renkli görüntülere sahne oldu. Meydanda önce Shukar Muzika ardından sahne alan Balkan Paradise Orchestrası Çeşmelileri doyasıya eğlendirdi.
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