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Haberler Sarmaşık Suçlu hisseden Ömer çıkış yolu arıyor

Suçlu hisseden Ömer çıkış yolu arıyor

24.9.2022

Suçlu hisseden Ömer çıkış yolu arıyor
HIÇ beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor.

GÖNÜL ÇİLEDEN ÇIKIYOR
Ahmet, Ömer'in kendi öz oğlu olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken; Sevgi'nin yapmak istediği son hamle, Şevval ve Ahmet'i şoka uğratır. Tolga'nın durumundan dolayı kendini suçlu hisseden Ömer bir çıkış yolu ararken, Orhan'ın Şengül'le görüşmesi, Gönül'ü iyice çileden çıkartır. Nebahat cephesinde ise önemli gelişmeler yaşanır. Ahmet ve Şevval'in yaptığı sinsi plan yüzünden derinden etkilenen Sevgi, hayatıyla ilgili yeni bir karar almak durumunda kalır. Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle her Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!
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