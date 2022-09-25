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Germencik İncir Festivali’nde Derya Uluğ rüzgarı esti

25.9.2022

Germencik İncir Festivali’nde Derya Uluğ rüzgarı esti

AYDIN'IN önemli incir üretim merkezlerinin başında gelen Germencik'te bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla başladı. Festivalin ilk akşamında sahne alan ünlü sanatçı Derya Uluğ, sahne performansı ve söylediği şarkılarla geceye renk kattı.

GERMENCİK Belediyesi tarafından 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali Cumhuriyet Meydanında başladı. Kurulan stantlarda yöreye özgü yiyecekler vatandaşlarla buluştu. Selatin Mahallesi organik pazarı da festivali gezenlerden tam not aldı. Kurulan stantlardaki üreticilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

SAHNE SANATÇISI
Günün akşamında ise interaktif Show Sahne Sanatçısı Doğukan Alsay, performansı ile alanı dolduran binlerce kişiye coşkulu dakikalar yaşattı.

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