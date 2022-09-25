  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Prof. Dr. Ortaylı Çeşme Festivali’ne konuk oldu

Prof. Dr. Ortaylı Çeşme Festivali’ne konuk oldu

25.9.2022

Prof. Dr. Ortaylı Çeşme Festivali’ne konuk oldu
PROF. Dr. İlber Ortaylı, bu yıl "Balkan Günleri" temasıyla gerçekleştirilen Çeşme Festivali'ne konuk oldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşide "Balkan Göçü ve Türkiye'ye Etkileri" başlıklı konuşma yapan tarihçi-yazar Ortaylı, mübadele, Balkan göçü ve tarihteki salgın hastalıklar konularını ele aldı. Yoğun katılımın olduğu söyleşiye, "26 Ağustos'tan beri kutlama içindesiniz. Ne zaman bitecek biliyor musunuz? Bilen var mı? Eh işte... Mudanya Mütarekesi ne zaman imzalandı? Bu tarihleri öğrenmenizde fayda var" sözleriyle başlayan Ortaylı, "Coğrafyayı lütfen iyi öğrenelim. Çok önemlidir. Gidin kağıtlarınıza bakın. Yaşayan ana babanıza, dedenize falan da sorun; hangi köydensiniz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA