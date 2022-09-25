Prof. Dr. Ortaylı Çeşme Festivali’ne konuk oldu

PROF. Dr. İlber Ortaylı, bu yıl "Balkan Günleri" temasıyla gerçekleştirilen Çeşme Festivali'ne konuk oldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşide "Balkan Göçü ve Türkiye'ye Etkileri" başlıklı konuşma yapan tarihçi-yazar Ortaylı, mübadele, Balkan göçü ve tarihteki salgın hastalıklar konularını ele aldı. Yoğun katılımın olduğu söyleşiye, "26 Ağustos'tan beri kutlama içindesiniz. Ne zaman bitecek biliyor musunuz? Bilen var mı? Eh işte... Mudanya Mütarekesi ne zaman imzalandı? Bu tarihleri öğrenmenizde fayda var" sözleriyle başlayan Ortaylı, "Coğrafyayı lütfen iyi öğrenelim. Çok önemlidir. Gidin kağıtlarınıza bakın. Yaşayan ana babanıza, dedenize falan da sorun; hangi köydensiniz" dedi.

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